Son dakika gündem: Mehmet Çavuş Belgeseli'nin tanıtım videosu yayınlandı

Son dakika haberler: ÇANAKKALE kahramanı ve 'Mehmetçik'in isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin tanıtım videosunu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇANAKKALE kahramanı ve 'Mehmetçik'in isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin tanıtım videosunu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinden birisi olan Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatını belgesel olarak hazırlattı. Çekimleri İstanbul, Çanakkale ve Biga'da devam eden belgeselin; yönetmen ve yapımcılığını Gökhan Tarkan Karaman, senaristliğini Cem Fakir, danışmanlığını Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Arslan'ın üstlendiği geniş bir ekip tarafından yürütülüyor.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belgeselin beyaz perdeye de aktarılması hedeflediklerini belirterek ilk tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Çanakkale Savaşı'nda Mehmet Çavuş özellikle Seddülbahir Kalesi bölgesinde ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıktı. 'En büyük hayallerimizden biri' Bigalı Mehmet Çavuş'umuzun ismini yaşatmaktır. Seddülbahir kahramanı, Mehmetçik'in isim babası; Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselimizin çekimlerinden küçük bir kesit" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı