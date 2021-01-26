Son dakika gündem: Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap

26.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:29
Son dakika gündem: Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Bağdere Karakolu'na PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adını yaşatmak için memleketi Mardin'de kurulan kütüphaneye, Çanakkale'den bin 250 kitap bağışlandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Bağdere Karakolu'na PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adını yaşatmak için memleketi Mardin'de kurulan kütüphaneye, Çanakkale'den bin 250 kitap bağışlandı.  

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Bağdere Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Jandarma Onbaşı Salih Albayrak şehit oldu. Şehidin adını yaşatmak amacıyla memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde kurulan kütüphaneye, Çanakkaleliler kitap bağışladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Gökhan Bayram'ın sosyal medya hesabından başlattığı kampanya ile bir gecede bin 250 kitap toplandı. Kampanyaya muhtarlar, dernekler, kreşler, esnaflar, ev hanımları ile çocuklar ve öğrenciler destek verdi.

Kampanyayı düzenleyen Gökhan Bayram, katılan herkese teşekkür etti. Şehidin babası  Mehmet Albayrak ile akrabası Hıdır Albayrak da, kütüphaneye kitap bağışlayarak destek olanlara teşekkür etti.

Son dakika gündem: Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Cemre Kemer Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:41:07. #1.14#
title