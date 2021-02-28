Son dakika gündem: Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 kişi yakalandı
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Son dakika gündem: Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 kişi yakalandı

28.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:02
Son dakika gündem: Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.

Akdoğan 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan A.U.M'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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