Son dakika gündem: Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.

Akdoğan 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan A.U.M'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar