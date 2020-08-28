Son dakika gündem: Maraton Yüzücüsü Emre Deliveli, Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçti
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Son dakika gündem: Maraton Yüzücüsü Emre Deliveli, Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçti

Son dakika haberi: Daha önce Manş Denizi'ni yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçti.

28.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:23

Daha önce Manş Denizi'ni yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçti.

Deliveli, Kars'ta bulunan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlara dikkati çekmek için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçirdi.

İlk olarak Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'ne gelen Deliveli, gölün Iğdır tarafından yüzmeye başladı.

Su sıcaklığının 18 derece olduğu 2 bin 241 rakımlı gölü yaklaşık 4 saatte geçen Deliveli, 10,5 kilometre yüzerek diğer kıyıya ulaştı.

Deliveli, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nün kurumasının engellenmesi ve göllerin kurumasına dikkati çekmek amacıyla bu etkinliği yaptığını söyledi.

Balık Gölü programının ardından başka göllerde de program yapacağını belirten Deliveli, "Su 18-19 derece civarındaydı, soğuk değildi. Genelde İstanbul ve Marmaris'te yaşıyorum, tek zor kısmı yüksek rakım. 0 rakıma alışık olduğum için tam adapte şansım olmadı." dedi.

Toplam 4 saatin üstünde mola vermeden yüzdüğünü aktaran Deliveli, şöyle devam etti:

"Normalde 3,5 saatte yapmayı planlıyordum ama dalga çıktı ve adapte olamamam nedeniyle biraz uzadı. Gerçekten su çok temizdi, hiçbir kirlilik yoktu. Tabiat da çok güzeldi. Ben işim gereği Marmaris'teyim, genelde insanlar yüzmek için Marmaris'e geliyor ama ben de yüzmek için buraya geldim. Bu da bölgenin tabiat güzelliği hakkında iyi bir gösterge."

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da şunları söyledi:

"Dernek olarak Emre beye üstlendiği sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. O da bizim burada yaptığımız çalışmaları duyup destek vermek amacıyla Kars ve Iğdır'a geldi. Özellikle Kars Valiliği bünyesinde yürütülen Kuyucuk Gölü'nü kurtarma çalışmasına destek vermek, farkındalık yaratmak için yüzdü."

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Son dakika gündem: Maraton Yüzücüsü Emre Deliveli, Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçti

Kaynak: AA

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