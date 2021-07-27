Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara-Çanakkale yolu, araçların kaldırılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.

Kaza, Malkara-Çanakkale kara yolunun Ahievren Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ yönünden Malkara'ya giden Hakan Barışık yönetimindeki 34 FF 5062 plakalı otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Barışık'ın kullandığı otomobile, arkasından gelen Nursel Demirtaş'ın kullandığı 34 AAU 524 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada aynı yönde giden Gökhan Barışık, yönetimindeki 34 CLC 360 plakalı otomobille kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca sağ şeritte park halindeki TIR'a çarptı. TIR sürücüsünün bölgeden kaçtığı kazada Nursel Demirtaş ile aynı otomobildeki Kezban Demirtaş, Ece Su Demirtaş ile Gökhan Barışık'ın kullandığı otomobildeki Zarife Barışık, Zühriye İvedi, Hüseyin Erdem Doğan ile Bahar Doğan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara-Çanakkale yolu, araçların kaldırılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Haberler
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