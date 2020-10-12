Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama

12.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:08

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yoğun bakımda cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"ŞU AN İÇİN UYANDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hastane yetkilileri, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti. Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldı kaydedildi.

Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama

36 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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