Son dakika gündem: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AA / Yalçın Dinç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki F.G, A.D ve E.K gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yalçın Dinç - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Kadınhanı, Hisarcık, Konya, Güncel, Haber

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