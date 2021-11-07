Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması

ADANA'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (58) aralarında çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları'nın (54) kardeşi ve aynı zamanda avukatı Orhan Toklu, eniştesinin yıllardan beri ablasına şiddet uyguladığını belirterek, "Yaşanan trajedinin ceza hukukundaki karşılığı meşru müdafaadır. Hukukçu olarak beklentim ablamın ceza almadan hayatına devam etmesidir" dedi.

Olay, 20 Ekim akşamı Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, arbede sırasında eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı.

Ablası tarafından öldürülen eniştesinin yıllardan beri alkol bağımlılığı olduğunu vurgulayan Toklu, ellerinden geldiğince onu tedaviye ikna etmek için uğraştıklarını fakat kendisinin "Ben deli değilim, tedaviye ihtiyacım yok" diye karşılık verdiğini öne sürdü. Bundan dolayı Osman Efeoğulları'nın sürekli alkol alıp kavgaya karıştığını belirten Toklu "Defalarca sarhoş olup insanlarla kavga etti. 2018'de yine alkollü olduğu bir an çarşıya gidiyor. Orada birileriyle tartışıyor. Karşı taraf bıçak çekiyor, bu da silah çekiyor. O zaman da bıçakla yaralandı. Asla silahsız gezmezdi. Bunların yanı sıra basit yaralama, darp, tehdit, alkollü araç kullanma gibi suç kayıtları da var. Yaşanan trajedinin ceza hukukundaki karşılığı meşru müdafaadır. Hukukçu olarak beklentim ablamın ceza almadan hayatına devam etmesidir" ifadelerini kullandı.