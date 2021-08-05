Son dakika gündem: KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek oluyor
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Son dakika gündem: KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek oluyor

Son dakika gündem: KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek oluyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekipler, Türkiye'de devam eden orman yangınıyla mücadeleye destek veriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekipler, Türkiye'de devam eden orman yangınıyla mücadeleye destek veriyor.

KKTC'den dün Türkiye'ye gönderilen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı 11 personel ve 4 araç, Orman Dairesinden ise 3 araç ve 10 personel, Türkiye'de orman yangınlarına müdahale ediyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Alanya'ya ulaşan ekip, Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahale etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekibinin içerisinde 11 personelin yanı sıra 2 yangına ilk müdahale aracı ile birer arazöz ve komuta aracı yer alıyor.

Türkiye Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde yangınlara müdahaleye destek veren ekip, Gazipaşa'nın ardından Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için bölgeye hareket etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Gazipaşa bölgesindeki yangına müdahaleye Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde destek veriyor.

Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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Son dakika gündem: KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek oluyor - Haberler
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