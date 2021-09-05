KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
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KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Fevzi Ak'ın kullandığı otomobil, plakası alınamayan otomobilin sıkıştırması sonucu kaza geçirdi.

ANTALYA'da, Fevzi Ak'ın kullandığı otomobil, plakası alınamayan otomobilin sıkıştırması sonucu kaza geçirdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Fevzi Ak, vücudunun çeşitli yerlerine kan sıçrayan 3 yaşlarındaki oğlunun üzerini suyla temizledi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fevzi Ak, 07 CFS 64 plakalı otomobiliyle Akdeniz Üniversitesi istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre plakası alınamayan siyah renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil refüje çıktıktan sonra yan yolda durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Fevzi Ak'ın eşi Nesli Ünal Ak ile Hamdiye Tülcan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobilde 5 kişinin olduğu ve 3 yaşlarındaki erkek çocuğun korktuğu dikkati çekti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen çocuğun bacaklarına ve vucudunun çeşitli yerlerine sıçrayan kanı ise babası su ile temizledi.

KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ
KAZA SONRASI OĞLUNUN ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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