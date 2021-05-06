Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü
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Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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