Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

03.10.2020 22:30 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:33
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerince yasak olmasına rağmen tavşan avladıkları tespit edilen 4 kişi, kamyonetle kaçtıkları sırada görevlilere ateş açtı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerince yasak olmasına rağmen tavşan avladıkları tespit edilen 4 kişi, kamyonetle kaçtıkları sırada görevlilere ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda avladıkları tavşanlarla yakalanan ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yılanovası mevkiinde meydana geldi. Farla tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U., Ş.U., Y.U. ve M.U.'nun avlandığını tespit etti. Ekipleri gören 4 kişi, avladıkları tavşanları atarak kamyonetle kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten ekiplerin olduğu araca tüfekle ateş açıldı.

JANT ÜZERİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILARŞüphelilerin ateş açması üzerine ekipler jandarmadan yardım istedi. Arazinin dağlık olması nedeniyle kamyonetin sol ön tekeri parçalandı ancak şüpheliler yakalanmamak için jant üzerinden gitmeye devam etti. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi'nin ekşi elma mevkiinde durmak zorunda kalan kamyonetteki Ş.U., Y.U., M.U. ile M.U. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Saçmaların araca isabet ettiği olayda yaralanan olmazken, yapılan kimlik kontrolünde 4 kişinin de kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüpheliler, ele geçirilen 2 tüfekle birlikte Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Görevlilerin şikayetçi olduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.KAMYONETE EL KONULDU

Avda kullanılan kamyonete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, sabah bölgeye giden ekipler, 4 kişinin kaçarken attığı 8 tavşan ele geçirdi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulayacağı belirtildi.


Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Seren Serengil Melisa Aslı Pamuk
Spor Babel Ryan Babel Gökhan Töre Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 22:36:09. #1.14#
title