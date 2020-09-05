Son dakika gündem: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Son dakika gündem: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
05.09.2020 01:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 01:24

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın makilik ve zeytinlik alana sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Yangını söndürmek için mücadele veren ekiplerin, yoğun süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Eriş, "Günlüce'de zeytinlik alandan yükselen alevler, şiddetli rüzgarla birlikte hepimizi korkuttu. Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü. Küçükören Mahallemizde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Tüm Ödemişli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kuru otlara düşebilecek bir kıvılcımın nelere yol açabileceğini asla unutmayalım. Dikkatli olalım" diyerek uyarılarda bulundu.Öte yandan, yangının elektirik tellerinin birbirleriyle sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımların yol açtığı ileri sürüldü. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Erol Evgin Fatma Girik Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Jose Sosa Fatih Terim Nihat Özdemir Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 01:24:33. #1.15#
title