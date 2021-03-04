Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

04.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:11
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber: İZMİR'in Aliağa ilçesinde, karşı yöne geçtiği ileri sürülen hafif ticari araç, bir otomobil ve cezaevi nakil midibüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, karşı yöne geçtiği ileri sürülen hafif ticari araç, bir otomobil ve cezaevi nakil midibüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale karayolu Çaltılıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bergama'dan Aliağa yönüne giden E.E. yönetimindeki 35 AS 3515 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, önce Mehmet Kahyaoğulları yönetimindeki 06 AVE 85 plakalı otomobile, ardından da 35 ADR 186 plakalı cezaevi nakil midibüsüne çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Kahyaoğulları ve Nuray Çetinkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü sürücüsü E.E., otomobilde yolcu olarak bulunan D.K. ile nakil aracındaki 2 cezaevi görevlisi ise yaralandı. Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.E. ve D.K.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. 2 saat süreyle kapanan yolda, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: İzmir'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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