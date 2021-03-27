İstanbul'da "örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da "örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da 'örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı

Beyoğlu'nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı

Beyoğlu'nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girmişti. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çalmıştı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıkmıştı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirmişti. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta "örümcek adam" gibi binaya tırmanmaya başlamıştı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDIĞIM DOĞRUDUR"

Olayın ardından yaşadığı binaya geri dönen Mustafa Atak (37), Taksim Şehit Tahsin Usta Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini belirlemişti. Çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oktay Ö'yü (25) kıskıvrak yakalayarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinde, "İş bulmak için İstanbul'a geldim. Genelde dışarı ve aparatta kalırım. Çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle hırsızlık yaptım. Binalar yıkılacak binalar diye boş sanarak bu binaya girdim. Çaldıklarımı sattım" dediği öğrenildi. Emniyete "evden hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan şahıs adliyeye sevk edilmişti.

ÖRÜMCEK HIRSIZ TUTUKLANDI

Şahsın adliyeye sevk edildiği esnada İHA muhabirinin sorularına, "Pişmanım, karnım açtı dışarıda kalıyordum, onun için tırmandım. Binalara sürekli tırmanmıyorum. Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur" demişti. Oktay Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da 'örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı
İstanbul'da 'örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da "örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:52:38. #1.15#
title