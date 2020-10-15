Son dakika gündem: İnternette müstehcen görüntü paylaşan 13 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İSTANBUL merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden birinin 72 yaşında felçli bir kişi olduğu ve torununa da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçuna yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelinin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve bir görüntülü konuşma uygulaması üzerinde oluşturulan gruptan bu görüntülerin birçok kişiyle paylaşıldığını belirledi. Çalışmalarının kapsamını genişleten polis ekipleri uygulamanın Amerika'daki şirketin genel merkeziyle de iletişim kurarak bazı kullanıcıların IP adresilerini talep etti. Yaklaşık 1 sene süren yazışmaların arından emniyet ekipleri şirket yetkililerinden bilgileri aldı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri operasyon için harekete geçti.

17 İLDE 39 ADRESE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. 56 adet cep telefonu, 47 adet sim kart, 15 adet hafıza kartı, 4 adet tablet, 17 adet hard disk, 40 adet flash bellek, 18 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar, 12 adet DVD, 40 adet CD ele geçirildi. TORUNUNA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Aralarında evli ve çocuklu kişilerin de olduğu yaşları 18-72 arasında değişen 22 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu kişiler arasında 72 yaşındaki felçli bir şüphelinin torununa da cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Bu kiş ile ile koronavirüs tespit edilen bir diğer şüpheli savcılık talimatıyla sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 20 şüpheli Türk Ceza Kanununun "Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma" suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz