Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

23.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:58
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı:

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak

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