Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
23.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:58
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak