Son dakika gündem: Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle camiler geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü
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Son dakika gündem: Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle camiler geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü

Son dakika gündem: Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle camiler geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hindistan'da korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle birkaç cami geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü.

Hindistan'da korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle birkaç cami geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele edilen Hindistan'da vaka sayıları ve can kaybı art arda rekor tazelerken, sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. Haftalardır oksijen sıkıntısının yaşandığı ülkede hastane kapasitelerinin aşılması üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu. Ülkedeki birkaç cami geçici olarak korona hastanesine dönüştürüldü. Gujarat eyaletinde yer alan Vadodara ve Jahangirpura bölgelerindeki camilerin yetkilileri, ülkede vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin yetersiz kaldığını belirterek, camilerin hastaneye dönüştürülmesi ile daha fazla kişiye tedavi sağlanabileceğini ifade etti. Yetkililer, yaklaşık 50'şer hasta barındırabilecek Covid-19 tesislerine dönüştürülen camilerin ülke genelinde yaşanan sağlık krizinin aşılmasına yardımcı olmasını beklediklerini söyleyerek, diğer kuruluşlara da salgınla mücadeleye katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

Hindistan'da vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 346 bin 786 yeni vaka tespit edildiği ve 2 bin 624 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka ve ölüm sayıları ile salgında yeni rekora ulaşıldı. Ülkede art arda 4. günde rekor sayıda vaka kaydedilirken, son 3 günde ise 300 binden fazla vaka tespit edilmiş oldu. Hindistan'da 21 Nisan'da 295 bin 41, 22 Nisan'da 314 bin 835, 23 Nisan'da ise 332 bin 730 pozitif vaka kayda geçmişti. Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının görüldüğü ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, ölüm sayısında ise 4. sırada.

Ülkenin dört bir yanındaki hastaneler, oksijen tedariki konusunda sıkıntısı yaşarken, hükümete yardım çağrısında bulunuyor. Başkentin önde gelen hastanelerinden biri olan Batra Hastanesi'nin yönetiminden Dr. Sudhanshu Bankata, Hint basınına yaptığı açıklamada, "Her hastanede oksijen tükeniyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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