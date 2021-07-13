Son dakika gündem: Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için tören düzenlendi

Son dakika gündem: Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için tören düzenlendi.

Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından omuzlanarak ambulansa konulan Cevher'in cenazesi Fatih Kışlasına, buradan da helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürüldü.

Şehit Cevher'in cenazesi, buradaki programın ardından uçakla memleketi İstanbul'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Kadın avukat evinin banyosunda ölü bulundu
Kadın avukat evinin banyosunda ölü bulundu
Menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için Bakan Soylu'dan duygu dolu sözler: Milletine aşık bir insandı
Menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için Bakan Soylu'dan duygu dolu sözler: Milletine aşık bir insandı
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:27:06. #1.15#

title