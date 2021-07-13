Son dakika gündem: Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için tören düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için tören düzenlendi.