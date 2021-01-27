Son dakika gündem: Haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika gündem: Haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

27.01.2021 00:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:16
Son dakika gündem: Haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Kükrer (61) evinin bahçesinde ölü bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Kükrer (61) evinin bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın şüpheli ölümü üzerine, cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

İddiaya göre, Levent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin zemin katında yalnız yaşayan Kemal Kükrer'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kükrer'in evine çilingir yardımı ile girdi. Yapılan incelemede, Kükrer'in evin bahçesinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen belediye doktorunun yaptığı incelemede, emekli olduğu öğrenilen Kükrer'in ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaptı.  Kükrer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

 


Son dakika gündem: Haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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