Son dakika gündem: Güney Afrika'daki yangında 5 bin hektardan fazla bitki örtüsü yok oldu - Haberler
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Son dakika gündem: Güney Afrika'daki yangında 5 bin hektardan fazla bitki örtüsü yok oldu

Son dakika gündem: Güney Afrika'daki yangında 5 bin hektardan fazla bitki örtüsü yok oldu
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinin Overstrand ilçesine bağlı Kleinmond bölgesinde 8 Ocak'ta başlayan ve bugün itibarıyla büyük oranda kontrol altına alınan yangında, 5 bin hektardan fazla bitki örtüsünün yok olduğu bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinin Overstrand ilçesine bağlı Kleinmond bölgesinde 8 Ocak'ta başlayan ve bugün itibarıyla büyük oranda kontrol altına alınan yangında, 5 bin hektardan fazla bitki örtüsünün yok olduğu bildirildi.

Overstrand Belediye Başkanı Annelie Rabie, yaptığı açıklamada, yangında 5 bin 372 hektarlık bitki örtüsünün yok olduğu bilgisini paylaştı.

Rabie, 148 itfaiye görevlisinin 4 gün boyunca söndürme çalışmaları yürüttüğü yangının dün akşam saatlerinden itibaren yüzde 95 kontrol altına alındığını belirtti.

Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy, yangına ilişkin rapor hazırlanması için talimat verdiklerini aktardı.

8 Ocak Cumartesi günü bölgedeki bir çamlık alanda başlayıp, kısa zamanda çevredeki tarım arazilerine ve çayırlara sıçrayan yangında, can kaybı yaşanmazken, yalnızca bir bina hasar gördü.

Western Cape eyaletinde, sıcak, kuru ve rüzgarlı yaz ayları "yangın mevsimi" olarak adlandırılıyor.

Bölgede her yıl yaz aylarında binlerce yangın meydana geliyor.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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