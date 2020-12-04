Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Macron belasından Fransa bir an önce kurtulmalı" sözlerine, "Kişileri doğrudan hedef alan açıklamalara cevap vermiyorum" karşılığını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brut internet sitesine polis şiddetine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda 23 Kasım'da barınmaya çalışan sığınmacıların polis tarafından tahliyesi edilmesinin doğru olduğunu savunan Macron, sığınmacıların tahliye edildikten sonra barınacağı yerlere yerleştirildiğini söyledi. Macron, tahliye sırasında polislerin "hatalı" davranışlarda bulunduğunu, bunun haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.

"POLİS TOPLUMA ÖRNEK OLMALI"

Polisin topluma örnek olması gerektiğini ifade eden Macron, Paris'te geçen hafta tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan protesto eyleminde polise yönelik şiddetin de kabul edilemez olduğunu aktardı. Macron, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.

Hazirandan itibaren görev sırasında polisin üzerlerinde kamera bulunduracağını vurgulayan Macron, ayrımcılıkla mücadele için gelecek aydan itibaren bir platformun oluşturulacağını, böylece ayrımcılığa uğrayan kişilerin şikayette bulunabileceğini kaydetti.

MACRON'DAN AYRINCILIK İTİRAFI

Macron, ayrımcılıkla mücadele konusunda verdiği taahhütlerini yerine getiremediğini itiraf etti. "Ten rengi beyaz olmayan kişilerin (polis tarafından) daha fazla kontrol edildiği doğru." diyen Macron, Paris'te polisin Afrika kökenli müzik yapımcısını şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK YASA TASARISI

Güvenlik yasa tasarısının 24. maddesine değinen Macron, gazetecilerin ve vatandaşların görevde olan polis ve jandarmanın görüntülerini çekebileceğini ve yayımlayabileceğini belirterek, "(Görüntülerin yayımlanması) Fransa'da yasaklanırsa (örneğin) Belçika veya İtalya'dan yayımlanır. Gerçek bu." dedi. Macron, söz konusu maddenin polisi korumayı hedeflediğini aktardı.

Son dönemde uluslararası basında kendisine yönelik yapılan eleştirileri önemsediğini belirten Macron, bu yasa tasarısı hakkında basında yanlış bilgilerin paylaşıldığını savundu. Macron, ülkesinin gösteri ve basın özgürlüğünü riske atmadığını kaydetti.

"Bugün durum tatmin edici değil. Ama Fransa'yı otoriter bir devlet yapan şey bu değil. Macaristan ya da Türkiye değiliz." ifadesini kullanan Macron, ülkede özgürlüklerin sınırlandırılmadığını savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Macron, gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." şeklindeki açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Kişileri doğrudan hedef alan açıklamalara cevap vermiyorum." dedi.

Fransa'nın yurt dışında eleştirildiğini kaydeden Macron, "Yakın dönemde bizim kadar ifade özgürlüğünü savunan ülke olmadı." ifadesini kullandı.

Macron, İslam karşıtı tutumunu eleştiren İngiliz basınına tepki gösterdi.

"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'SİNE KARŞI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YETERİ KADAR SAVUNMADIK"

Macron, "Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı ifade özgürlüğünü yeteri kadar savunmadık. Erdoğan'ı ve hükümeti halkında ayırıyorum. Türk halkı, büyük özgürlük halkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, ülkede "İslamcı ideolojiyle" mücadele etmek istediklerini savundu.

Macron, tarihçi Benjamin Stora'nın "sömürge tarihi ve Cezayir Savaşı" ile ilgili araştırma yaptığı ve bu çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.

"FRANSA'NIN İSLAMLA SORUNU YOK"

Bazı ailelerin Arapçayı bilmesinin Fransa için bir şans olduğunu ifade eden Macron, "Fransa'nın İslam'la sorunu yok. Fransa'nın İslam'la uzun ilişki bulunuyor. Kur'an'ı ilk tercüme eden ülkelerdeniz." dedi.

Macron, ülkesinin siyaset ile dini birbirinden ayırdığını ve dünyada birçok ülkenin bunu anlamadığını savundu.

Ülkede tüm dinlerin eleştirilebileceğini belirten Macron, ülkede Hristiyanlığın İslam'dan daha çok eleştirildiğini iddia etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın Karabağ kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fransa'nın arabulucu şansı bu saatten sonra kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Macron belasından Fransa bir an önce kurtulmalı. Sarı yeleklilerden kurtulamayacaklar. Yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar göreceğiz. İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu, Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı onlara versinler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizindir. İşgal altında olduğunu ABD ve Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyordu, şimdi farklı yollara tevessül ettiler. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan