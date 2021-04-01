Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davasının üçüncü gününde,Chauvin'in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davasının üçüncü gününde,Chauvin'in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3'üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi. Polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd'un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin'in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan, Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava Pazartesi günü başlamıştı. Chauvin'in ise 40 yıla kadar hapsi isteniyor. 


Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı
Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Birkan Sokullu Armağan Çağlayan
Spor Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntüler paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:29:28. #1.15#
title