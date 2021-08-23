Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)

Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİKütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes...

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:22:32. #1.15#

title