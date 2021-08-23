Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)
Son dakika haberler: GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİKütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes...
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç