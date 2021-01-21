Son dakika gündem: Eskişehir'de cinayet sanığına Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden 14 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de 3 yıl önce, park kavgasında Durmuş Akın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ali D'nin (36) ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Daha önceki savunmalarını yineleyen sanık, "Bana bıçakla saldırmıştı. Ben de bu yüzden karşılık verdim. Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı inceleyen ve bozulan kararı tekrar değerlendiren mahkeme heyeti, CMK. 307/4 maddesince verilen cezanın doğru olduğunda hükmederek 14 yıl 2 aylık cezayı yineledi.

Eskişehir'de 2017'de merkez Tepebaşı ilçesinde park meselesi yüzünden Durmuş Akın ile Ali D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle Ali D. bıçakla Durmuş Akın'ı göğsünden bıçaklamış, ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ