Son dakika gündem: Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Beypazarı'nda televizyon çekimlerine katıldı
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Son dakika gündem: Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Beypazarı'nda televizyon çekimlerine katıldı

26.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:28
Son dakika gündem: Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Beypazarı'nda televizyon çekimlerine katıldı

Son dakika haberleri: Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" programı için Beypazarı'nda çekimlere katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" programı için Beypazarı'nda çekimlere katıldı.

Tüzmen, motosikletiyle geldiği Beypazarı'ndaki konakta, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya geldi.

Kaplan'dan ilçedeki turizm, tarım ve tarihi konaklar hakkında bilgi alan Tüzmen, ardından çekimlere katıldı.

Çekimler Hıdırlık Tepesi, Tarihi Alaettin Sokak, kaya mağaralarıyla ünlü İnözü Vadisi ve Karagöl'de gerçekleştirildi.

Tüzmen, yaptığı açıklamada, programda ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini ön palana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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