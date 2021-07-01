Son dakika! ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılıyor
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Son dakika! ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılıyor

Son dakika! ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi 3 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen törenle açılacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi 3 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen törenle açılacak.

2018 yılında temeli atılan ve Kayserili hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17: 00'de düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilecek. ERÜ Çocuk Hastanesi'nin yanında 10 bin metrekare kapalı alanda 5 katlı olarak inşa edilen hastanede Talasemi Hemoglobinopati Merkezi, Hemofili Merkezi ve Ayaktan Tedavi Merkezleri bulunuyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin dünyada adından söz ettiren önemli tedavi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, Açılışını gerçekleştireceğimiz Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz, tek kişilik hasta odaları ile sadece Kayseri'nin değil, ülkemizin önemli modern tedavi merkezlerinden birisi olacak. Başta Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz olmak üzere Üniversitemizin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman katkılarını bizlerden esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Son dakika! ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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