Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü
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Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü

25.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:10
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü

Hatay'da hayvanlarına su vermek için ahıra giren anne ve oğulları akıma kapıldı. Şahıslar yara almadan kurtulmayı başarırken, elektrik direğinden yayılan kaçak nedeniyle 3 büyükbaş ile 28 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hatay'da elektrik direğinden yayılan kaçak nedeniyle iki ahırda bulunan 3 büyükbaş ile 28 küçükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu. Hayvanlarını beslemek için ahıra girince akıma kapılan anne ve oğulları ise yara almadan kurtuldu.

3 BÜYÜKBAŞ, 28 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Merkez Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi'nde iddiaya göre elektrik direğinde oluşan kaçak akım, mahallede bulunan amca çocukları Sabah ve Kadir Çoban'a ait ahırlara yayıldı. Akıma kapılan Sabah Çoban'a ait 27 küçükbaş hayvan ile Kadir Çoban'a ait 3 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra giren Kadir Çoban'ın annesi ve ağabeyi de akıma kapılarak, ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin akımı kesmesinin ardından Antakya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı personel, hasar tespit çalışması yaptı.

Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü

"100 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIM VAR"

Ahır sahiplerinden Sabah Çoban, elektrik direğinden gelen kaçak akımın ahırlarına yayılması sonucu 27 koyununun telef olduğunu söyledi. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Çoban, koyunlardan 10 tanesini damızlık olarak 5'er bin liradan aldığını, diğerlerini de Kurban Bayramı'nda satmak amacıyla beslediğini belirterek, "100 bin liraya yakın zararım var, çok mağdurum, devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

ANNE VE OĞULLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını kaydeden Kadir Çoban ise sabah hayvanlarını beslemek ve su vermek için ahıra girdiklerinde annesi, ağabeyi ve kendisinin de akıma kapıldığını anlattı. Akıma kapıldıklarını anlayınca kendilerini dışarı zor attıklarını belirten Çoban, akıma kapılan 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, 1 büyükbaş hayvanı kurtardıklarını ancak daha sonra kesmek zorunda kaldıkları belirtti. Hayvanları telef olan Çoban, "Evimiz başımıza yıkıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

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