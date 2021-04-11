Son dakika gündem: Elazığ'da kısıtlamada herkes evde, onlar görevde

Son dakika gündem haberi: Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine kapanırken, iş yerini açan esnaf, çevre temizliği yapanlar, polis ve sağlık ekipleri görevlerini yapmaya devam etti.

Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine kapanırken, iş yerini açan esnaf, çevre temizliği yapanlar, polis ve sağlık ekipleri görevlerini yapmaya devam etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca çok yüksek gruplu illerde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Elazığ'da da Cuma saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında ise lokanta, AVM, fırın gibi çeşitli işletmeler ile polis, sağlık, jandarma gibi kurumlarda görevli personeller sahada görev yapıyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri de hem çevre düzenlemeleri hem de temizlik çalışması için mesai harcıyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlara, kuryelerle gelen siparişleri ulaştırılıyor, polisler de denetim gerçekleştiriyor.

Kısıtlamada paket servisi yaptıklarını belirten lokanta işletmecisi Hamit Tatan, "Ramazan ayına 2 gün kaldı, sonrasında ise dükkanı açmayacağız. Paket servis yapıyoruz, isteyen oldu mu gönderiyoruz. 5-6 tane kuryemiz var. İçeri yasak olduğu için sadece dışarıya çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayı hazırlıklarına başladıkların aktaran kasap Özdal Kaplan ise, "Ramazan ayından dolayı çalışmalarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Kısıtlamalar var ama biz yine de görevimizin başındayız. İnşallah, bu salgın tez zamanda biter, temennimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Kuryelik yapan Mahmut Kir de, "Pandemi dolayısıyla evlere servis yoğunluğu oluyor. Yalnız hafta içi dükkanlar açık olduğu için sipariş az oluyor. Bugün kısıtlama olduğu için herkes evine servis istiyor. Lokantada da içeride oturmak yasak olduğu için mecburen evlere veya iş yerlerine yemekleri götürüyoruz. Bizim oturmaya hiç fırsatımız olmuyor, genelde siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci atlatırız, daha güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı