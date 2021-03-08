Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi

08.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:41
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi

Ekvator Ginesi'nde bir askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 98'e, yaralı sayısı ise 615'e yükseldi.

Ekvator Ginesi'nde bir askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 98'e, yaralı sayısı ise 615'e yükseldi.

Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri kışlasında dün en az 4 patlama meydana gelmişti. Devlet Başkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e, yaralıların sayısının da 615'e yükseldiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ise erken saatlerde yaptığı açıklamada patlamada mühimmat deposundan sorumlu ekibi suçlayarak, "Bata şehri, dinamit, patlayıcı ve mühimmat depolarını korumaktan sorumlu ekibin ihmalkarlığının kurbanı oldu. Depolar, çiftçilerin anız yakmaları sonucu oluşan alevlerin sıçramasıyla alev aldı ve bir dizi patlamaya neden oldu" demişti. - MALABO

Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 23:44:57. #1.14#
title