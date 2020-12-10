Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı
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Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı

10.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:03

Kayseri'de, kış öncesi ekmek pişirmek bir araya gelen kadınlardan 72'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı

72 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72'sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları (1)
BRO: geçen akşam 21:01 de corona canavarını gördüm karşı inşaatın penceresinde gözleri kıpkırmızı kulakları eşek kulakları gibi ve ağzından ateş çıkıyordu, iyiki tam saat 21:00 da sokağa çıkma yasağı var yoksa canavar beni yakalayabilirdi büyüklerimiz her zaman en iyisini bilir lütfen uyarıları ciddiye alın.
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