Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı

Kayseri'de, kış öncesi ekmek pişirmek bir araya gelen kadınlardan 72'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

72 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72'sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN