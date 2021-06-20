Son dakika... Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Son dakika haberleri... EDİRNEKAPI Şehitliği'nde Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı.

EDİRNEKAPI Şehitliği'nde Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti. Babalar Günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen aileler ve şehit yakınları dualar etti, Kuran-ı Kerim okudu. Kabirlere su döken ve temizleyen aileler, duygusal anlar yaşadı.

"ONUN DA BABALAR GÜNÜ KUTU OLSUN"

Hakkari'de 2011 yılında şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal acısının hala taze olduğunu dile getirerek, "O bize gelemiyor, biz ona geldik. Acısı büyük. Yapacak bir şey yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah intikamı alınmıştır. Oğlum 20 yaşındaydı daha. Çok seviyordum. O da beni çok severdi, annesinden çok beni severdi. Bir şey olunca anne demez, baba derdi. Babalar Günü'nde biz ona geldik. Onun da Babalar Günü kutu olsun" diye konuştu.

"O GELEMEYİNCE BİZ GELDİK"Şırnak'ta 2007 yılında girdiği çatışmada yaralanan, başka bir askeri korumaya çalıştığı sırada 24 yaşında şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz 'un babası Hikmet Yavuz da şunları söyledi: "Babalar Günü'nde o gelemeyince biz geldik. Çatışma sırasında arkadaşlarını kurtarmak isterken şehit düştü. 4 asker şehit, 18 askerde yaralanmıştı o çatışmada. Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. O her zaman kalbimizde içimizde. Unutmak mümkün değil zaten. Ölünceye kadar da bizimle yaşayacak zaten." Baba Yavuz gözyaşı dökerken, anne Emine Yavuz da gözyaşları içinde "Oğlumda belki baba olurdu. Evliydi, belki o da baba olabilirdi. 1,5 yıllık evliydi. Mekanı cennet olsun" dedi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz