Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı

KONYA'da otomobiliyle drift yapan Onur Ç., o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı. Polis, Onur Ç.'ye bin 339 lira ceza kesti.

Meram ilçesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde drift yapan Onur Ç., o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem yayaları hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracın plakasının 42 KG 098 olduğunu tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, sürücü Onur Ç.'yi yakaladı.Polis ekipleri Onur Ç.'ye, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmek– makas atmaktan bin 339 TL ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ