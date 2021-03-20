Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı
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Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı

20.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:56
Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da otomobiliyle drift yapan Onur Ç., o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı.

KONYA'da otomobiliyle drift yapan Onur Ç., o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı. Polis, Onur Ç.'ye bin 339 lira ceza kesti.

Meram ilçesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde drift yapan Onur Ç., o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem yayaları hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracın plakasının 42 KG 098 olduğunu tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, sürücü Onur Ç.'yi yakaladı.Polis ekipleri Onur Ç.'ye, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmek– makas atmaktan bin 339 TL ceza kesti.


Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı
Son dakika gündem: Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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