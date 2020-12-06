Son dakika haberi! DÖNMEYEN YAZLIKÇILAR, VAKALAR ARTTIKÇA TEMELLİ YERLEŞMEYE BAŞLADI

BÜYÜKÇEKMECE'ye bağlı, Marmara Denizi kıyısında bulunan Kumburgaz Mahallesi'nde, koronavirüs salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar, İstanbul 'daki evlerine geri dönmüyor. Mahallenin sakinliği ve sessizliğinden de etkilenen bazı yazlıkçılar ise Kumburgaz'a temelli yerleşme kararı aldığını söylediler.

BURASI BELLİ BİR YAŞTAN SONRAKİ İNSANLAR İÇİN İDEAL OLDU

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kumburgaz'da da cadde ve sokaklar, sahiller boş kaldı. Recep Çıklaçekiç Merter'de evi olduğunu ama gitmediğini belirterek "Burada bahçe var, kafama göre çıkıyorum giriyorum. Köpeklerimle oynuyorum. Benim gibi çok arkadaş var burada. Normalde Haziran'da gelen insanlar, buraya Nisan ayında geldi. Pandemi çıktı insanlar buraya Nisan ayının başında geldi. Burası belli bir yaştan sonraki insanlar için ideal oldu" dedi.

Kumburgaz'da da koronavirüs vakaları olduğunu ifade eden Çıklaçekiç "Nüfus orantısına vurduğun zaman Kumburgaz'da kış nüfusu yaklaşık 15 bin, bunu orantıya vurduğun zaman vaka sayısı yüzde 1'i geçmez. Nüfus orantısına göre bence bizim burada hiç yok sayılır. Hanım diyor ki Merter'i kiraya verelim ama bir ayağımız orada dursun diye kabul etmiyorum." diye konuştu.

TEMELLİ YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUMAynur Yerli ise eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte Kumburgaz'a geldiğini ifade ederek "Pandemiden dolayı temelli burada kalıyoruz artık. Temiz hava ve kalabalık olmaması çok güzel. Burada dönmeyen çok insan var. İstanbul'un kalabalığından kaçıp buraya temelli yerleşmeyi düşünüyorum. Etrafımızda fazla hasta olmayan bir yer burası" şeklinde konuştu. Eşi Sürmeli Yerli ise pandemiden dolayı temelli Kumburgaz'da oturma kararı aldıklarını ifade etti.

Görüntü dökümü--------------------------Recep Çıklaçekiç'le röportajAynur Yerli ile röportajSürmeli Yerli ile röportajKumburgaz Sahili'nden görüntüKumburgaz'dan boş sokak görüntüsüGenel ve detay görüntüMuhabir anonsu (Halil Sadri Yılmaz)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı