Son dakika gündem: Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına verildi.

Son dakika gündem: Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
17.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:13

DİYARBAKIR'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına verildi. 

18 Eylül Gaziler Haftası nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen etkinlikte, 11 gazi ve şehit yakınına Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Öğretmenevinde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören, Vali Münir Karaloğlu'un, şair Mehmet Emin Yurdakul'un 'Ya gazi ol ya şehit' şiirini okumasıyla başladı. Milletin bekası ve bayrağın ilelebet göklerde dalgalanması için canından vazgeçip ama vatanından vazgeçmeyen bütün şehitleri rahmetle andığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Bugün burada milletimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan adına 'Devlet Övünç Madalyası' tevcih etmek için toplandık. Asırlar boyunca bu toprakların müdafaası, milletin bekası, bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için canından vazgeçip ama asla vatanından vazgeçmeyen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Anadolu'da anneler evlatlarını kınalarla askere gönderirken, kınalı kuzularını vatanın toprağına emanet ederler. Şehit anneleri bilsinler ki onlar da bize şehitlerimizin emanetidirler. Biz onlara devlet olarak, millet olarak, vatandaş olarak, şehitlerimizin emaneti olarak bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz" dedi.Konuşmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mehmet Mucahit CEYLAN
Mehmet Mucahit CEYLAN
DHA Editörü

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