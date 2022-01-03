DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 6'SI ÖĞRENCİ 7 KİŞİ ANILDI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 14 yıl önce Pkk'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci 7 kişi düzenlenen törenle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 'Ben Eren'in annesi olarak binbir parça puzzle gibiyim. Aslında binbir parçayım en önemli parçam eksik. Çocuklarımız gitti mücadele etmek bize kaldı dedi.

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de Pkk'lı teröristlerin bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü aracı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden dershane öğrencileri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi. Törene, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duaların ardından bir lise öğrencisi tarafından 'Ben şehit annesiyim' adlı şiir okundu.

'EN ÖNEMLİ PARÇAM EKSİK'

Anmada konuşan Eren Şahin'in annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 3 Ocak 2008'de üzerlerine kara bulut gibi çöken o günün 14'üncü yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Eronat, '6'sı çocuk biri de çocuğunu dershaneden almaya gelen baba olan 7 şehidimizi rahmetle anıyorum. Ben Eren'in annesi olarak binbir parça puzzle gibiyim. Aslında binbir parçayım en önemli parçam eksik. Çocuklarımız gitti mücadele etmek bize kaldı. Mücadelemiz çok şükür bugün güzel yerlere geldi. Şehrimizin sokakları artık çok güvenli, durduk yere bir bombayla hayatlarımız ve hayallerimizin de kararma ihtimali kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve güvenlik güçlerimiz ile siz gençlerin 'dur' demesiyle terörle mücadeleyi sürdürdük. Ben evladımı bir anda kaybettim. Allah düşmanıma dahi böyle bir acıyı yaşatmasın. Ama terörün kol gezdiği yerde bizim yaşadıklarımız sürpriz değil olağan şeylerdir. Sorumluluk ve bilinçle Pkk'ya karşı tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız. PKK terör örgütü Kürtler için mücadele ettiğini söylerken Kürtlere kıymaktan asla geri durmadı. Tek bir evladımızı dahi dağdaki çakallara kaptırmayacağız. Bu arada çocuklarını PKK'nın elinden almak için gayret eden Diyarbakır annelerinin önünde de saygıyla eğiliyorum' diye konuştu.

'UNUTMAYIN, UNUTTURULAN İHANET TEKERRÜR VE TEKRAR EDER'

Daha sonra konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, tek bir amaçları olan ailelerine ve vatanlarına hayırlı bir evlat olmak üzere bu bölgelerdeki dershanelerde eğitim gören 6 yavru ile bir velinin şehadetinin 14'üncü yıl dönümü nedeniyle dualarla anmak üzere bir arada olduklarını belirtti. Karaloğlu, şunları söyledi

'Bu ülkeyi bize vatan kılan ve huzur ile güvenle yaşamamız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. 3 Ocak 2008'de 6'sı çocuk yaşta 7 vatandaşımız hain terör saldırısı dolaysıyla canlarını feda ettiler. Terörün çirkin yüzünü Diyarbakır o gün bir kez daha yaşadı. Ama bütün şehitlerimize sözümüz var onların bize bıraktığı emanete ihanet etmeyeceğiz. Onların kanlarını da yerde koymayacağız. Şehitlerimize sözümüz var. Annelere, babalara, Diyarbakır'a ve Türkiye'ye yaşatanlar bugün kaçacak delik arıyorlar. İnşallah ne Diyarbakır ne ülkemiz ne de insanlık bu benzeri olayları bir daha yaşamasın diye temenni ediyoruz. Bugün Diyarbakır'da huzur ve güven var, Allah'a hamd olsun bunu temin etmek için devletimiz ve milletimiz el ele verdi. Güvenlik güçlerimiz her türlü fedakarlığı göstererek huzur ve güven ortamı sağladılar. İnşallah bu güven ve huzur ortamını sizlerle beraber ilelebet sürdürmek kararlılığımızdır. Bu hainlere bir fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutursak ve unutturursak şehitlerimize vefasızlık yaparız. İhaneti de unutmayacağız. Unutmayın, unutturulan ihanet tekerrür ve tekrar eder. Bu millete ve şehre ihanet edenleri de lütfen sevgili gençler unutmayın ve unutturmayın. Hainlik bir daha tekerrür etmesin' diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden 7 kişinin fotoğraflarının bulunduğu patlama yerine kırmızı karanfil bırakıldı.