Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi

05.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketi En-Ez'in sahibi Hidayet Zorlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketi En-Ez'in sahibi Hidayet Zorlu ile görüştü.

Bakanlıkta yapılan görüşmede Zorlu, Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Zorlu, ülkede iki yıldır Türk şirketlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Çavuşoğlu de Zorlu'ya hayatını kaybeden ve yaralanan çalışanları için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Somali'nin başkenti Mogadişu ile Afgoye bölgeleri arasındaki yol inşası işini yüklenen En-Ez firmasına yönelik 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk 14 kişi yaralanmıştı.

Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Somali'de saldırıya uğrayan Türk şirketinin sahibi Zorlu ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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