Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu: (1)

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ndeki konuşmasında, ülke için bir ilki teşkil eden geminin hizmete alındığı bir günde katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen hafta Ankara'da ülkenin savunma sanayisinde yeni bir seviye olarak gördüğü Milli Muharip Uçağı'nın mühendislik merkeziyle diğer ilgili tesislerin açılışının gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan tesislerin aynı gün hizmete açıldığını, iki gün önce de yerli ve milli kritik projelerle ilgili önemli karar alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nı yaptıklarını aktardı.

Ülkenin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığı TCG Ufuk gemisinin Milli İstihbarat Teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık dışarıdan alım istemiyoruz. Projelerimiz yerli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayisinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde, yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar, topluluklar için de çok önemli bir umut kaynağı haline geldi. Türkiye gizli, açık bütün ambargolara rağmen terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayisinde elde ettiği ilerlemeye borçludur."

"Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı artıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün insansız hava, kara ve deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç olan sistemlerin yerli, milli olarak tasarlandığını, geliştirildiğini, üretildiğini ve kullanıldığını söyledi.

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısının da her geçen yıl arttığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik, bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor."

(Sürecek)