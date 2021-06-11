Son dakika gündem: Çizgili Yunuslar Bodrum Açıklarında görsel şölen sundular

Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5-6 yunustan oluşan çizgili yunus sürüsü, mavi sularda adeta görsel şölen sundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5-6 yunustan oluşan çizgili yunus sürüsü, mavi sularda adeta görsel şölen sundu.

İlçeye bağlı Ortakent - Yahşi Mahallesi açıklarına 5-6 yunustan oluşan çizgili yunus sürüsü geldi. Dakikalarca bölgede dolaşan sürü, Çavuş Adası etrafında da dolaştı. Teknelere yakın bir bölgede yüzen yunuslar, zaman zaman kıyıya da yaklaştı.

Kıyıdaki vatandaşlar, yunusların bu görsel şölenini ilgiye takip etti. Kimileri de cep telefonları kameralarıyla o anları kayıt altına aldı. Çizgili yunus sürüsü daha sonra Akyarlar açıklarına doğru yüzerek gözden kayboldu.

Yunusların bu görsel şölenini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Kaptan ve Su Ürünleri Mühendisi Atilla Aykoç, "Bu görüntüleri Ortakent'te demirli teknemizden çektim. Bunlar, özel yunuslar. Çizgili Akdeniz yunusu. Sürüde 5-6 yunus vardı. Ben de hemen cep telefonumla görüntüledim" dedi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı