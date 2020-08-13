Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen yaşlı adamın, sabah saatlerinde hastaneye gittiği çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.

Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
13.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:23

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 54 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Keleş'ten uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Keleş'in oturduğu apartmana gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ömer Keleş'i yerde hareketsiz halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keleş'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇEVRESİNE ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Antalya Serbest Bölge'de çalışan Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği rahatsızlığından dolayı çevresine öleceğini dile getirdiği öğrenildi. Keleş'in, kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğu da öğrenildi.

Kaynak: DHA

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