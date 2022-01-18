Son dakika gündem: Çanakkale'de avukat evinin önünde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika gündem: Çanakkale'de avukat evinin önünde ölü bulundu

Son dakika gündem: Çanakkale'de avukat evinin önünde ölü bulundu
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), evinin önünde ölü bulundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), evinin önünde ölü bulundu.

Yurt'un komşuları, merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'ta bulunan Troia Prestige Sitesi'nin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Siteye gelen sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Yurt olduğu anlaşıldı.

Cenaze, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika gündem: Çanakkale'de avukat evinin önünde ölü bulundu

Son dakika gündem: Çanakkale'de avukat evinin önünde ölü bulundu

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Çanakkale, Hamidiye, Kepez, Güncel, Haber

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