ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:25
Çanakkale'de saat 21.00 itibariyle sokaklar sessizliğe büründü.
Çanakkale'de saat 21.00 itibariyle sokaklar sessizliğe büründü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken trafik şubesi tarafından İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.
Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel