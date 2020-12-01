ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:25

Çanakkale'de saat 21.00 itibariyle sokaklar sessizliğe büründü.

Çanakkale'de saat 21.00 itibariyle sokaklar sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken trafik şubesi tarafından İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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