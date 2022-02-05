Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2) - Haberler
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Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Demirören Haber Ajansı, Kazım Bulut - Güncel
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Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

GEMLİK'TE TOPRAĞA VERİLDİBursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi törenin ardından Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Merkez Camii'ne getirildi.

BURSA (DHA) - GEMLİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi törenin ardından Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene Akpınar ailesinin yanı sıra Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile çok sayıda polis, asker ve vatandaş katıldı. Akpınar'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), -


Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi (2)

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Beyin kanaması, Bursa, Güncel, Haber

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