Son dakika gündem: Bursa'da yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Molla Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi.
Suriye uyruklu ailenin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangından dolayı kimse yaralanmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri