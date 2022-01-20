Son dakika gündem: Bursa'da yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Bursa'da yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Bursa'da yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Molla Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi.

Suriye uyruklu ailenin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından dolayı kimse yaralanmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Yangın, İnegöl, Suriye, Bursa, Güncel, Haber

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