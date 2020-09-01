Son dakika gündem: Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika gündem: Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

01.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:37

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 23 Ağustos saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40) yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden Ali Dalçık (42) yönetimindeki 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 N 7569 plakalı otomobil karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 6 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara yolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.
4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, sürücülerden Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un doğum günü olduğu ortaya çıktı.
KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Sebahattin Cankurt'un otomobilindeki aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş ve yanındaki Saire Özçiftçi (36) yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Osman Murat Özbaş, 'taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERALARA YANSIDI
4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada araçların çarpıştığı görülüyor.

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Son dakika gündem: Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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