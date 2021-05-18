Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Burdur'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kargı köyü Karacaören 2 Barajı kıyısındaki kızılçam ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Bucak Orman İşletme ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangına 13 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 itfaiye ve 3 müdahale ekip aracıyla müdahale ettiklerini belirten Ersoy, "Bugün biraz lodos vardı, aşağı yukarı 8 dönümlük alanımızda yangın vuku buldu. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gündem: Burdur'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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