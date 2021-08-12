Son dakika gündem: Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Plamen Nikolov istifa etti
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Son dakika gündem: Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Plamen Nikolov istifa etti

Son dakika gündem: Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Plamen Nikolov istifa etti
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 30 Temmuz'da hükümeti kurmakla görevlendirdiği Plamen Nikolov, "kişisel nedenlerden ötürü" başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 30 Temmuz'da hükümeti kurmakla görevlendirdiği Plamen Nikolov, "kişisel nedenlerden ötürü" başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) isimli partisinin, kurmak istediği azınlık hükümetinin başbakan adayı olarak gösterdiği 44 yaşındaki milletvekili Nikolov, diğer partilerin parlamentoda yapılması planlanan güven oylamasında yeni kabine önerisini desteklemeyeceğini açıklaması üzerine başbakanlık görevinden çekildi.

Nikolov'un hükümeti kurma görevindeki başarısızlığı, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 106 milletvekilinin "evet", 60 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin "çekimser" oyuyla teyit edilirken; İTN milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi milletvekili Toma Bikov, Meclis'te yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın 140 yıllık tarihinde ilk kez bir başbakan adayının istifa ettiğini ifade ederek, bunun "absürt" bir durum olduğunu söyledi.

İTN, 11 Temmuz'daki erken genel seçimin ardından oluşturulan 240 üyeli 46. Dönem Parlamentoda 65 milletvekiliyle en büyük gruba sahip olmasına rağmen diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Parlamenter güvenoyu süreci

Bulgaristan anayasasına göre, parlamentoya sunulan kabinenin güvenoyu alabilmesi için oturuma katılan milletvekillerin salt çoğunluğunun desteği gerekiyor.

Ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan anayasal uygulamaya göre, en büyük siyasi partinin hükümet kuramaması halinde bu görev, parlamentonun ikinci büyük partisine devrediliyor.

4 Nisan'daki olağan genel seçimin ardından oluşturulan 45. Dönem Parlamentosundaki güçler hükümet kuramamış ve bir aylık çalışmaların ardından feshedilmişti.

Trifunov, kabinesini seçimin nihai sonuçları açıklanmadan duyurmuştu

Bulgaristan'da 11 Temmuz'daki erken parlamento seçiminin ardından nihai sonuçların beklendiği sırada yarışta eski Başbakan Borisov'un GERB partisi ile başa baş giden İTN partisinin lideri, popülist şovmen Trifonov, koalisyon kurmadan parlamentoya güvenoyu için sunacağı kabinesinin listesini açıklamıştı.

İTN'nin başbakan adayı Nikolov'un yeni kabine önerisindeki isimler ve bakanlıkları şöyleydi:

"Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radi Naidenov, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Petar Iliev, Maliye Bakanı Plamen Danailov, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Georgi Georgiev, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Teodora Peneva, Savunma Bakanı Teodora Genchovska, Adalet??????? Bakanı Ivo Atanasov, Eğitim Bakanı Velislava Petrova, Sağlık Bakanı Silvi Kirilov, Kültür Bakanı Georgi Sultanov, Çevre ve Su İşleri Bakanı Silviya Bakardzhieva, Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Plamen Abrovski, Ulaşım ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, Ekonomi Bakanı Desislava Dimitrova, Enerji Bakanı Aleksandar Nikolov, Gençlik ve Spor Bakanı Radostin Vassilev, Turizm Bakanı Ivaylo Kozhuharov, Romanların Sorunlarından Sorumlu Bakan Antonia Valentinova."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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