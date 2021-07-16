Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi
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Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 5 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

- Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi

LIEGE - Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 5 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Liege Valisi Herve Jamar ölenlerin kimlik tespitleri ise henüz yapılamadığını söyledi.

Belçika'nın doğusunu vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. En az 5 kişiden haber alınamazken arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Valon bölgesinde 43 binden fazla eve elektrik verilemezken, Antwerp kenti ve Lüksemburg ile Flaman Brabant bölgelerinde de büyük hasar oluştu.

Konuya ilişkin Federal düzeyde alınan kararla ordunun harekete geçtiği ülkede afetin merkezi olan Lige ili Valisi Herve Jamar bir açıklama yaptı. Jamar açıklamasında, "Ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 36 saatten bu yana hala çatılarda şu ve yiyecek olmaksızın yardım bekleyenler var" ifadesini kullandı.

Almanya sınırına yakın şehirlerden Verviers'de selin çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmaları başladı. Yollardaki araçların da sel sularına kapılarak sürüklendiğinin görüldüğü Belçika'da bir çok evin yıkılma noktasında hasar gördüğü bildiriliyor.

Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi
Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi
Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi
Son dakika gündem: Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy

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