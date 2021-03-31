Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.