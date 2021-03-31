Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ile temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak mahallelere giriş-çıkışları kapattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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