Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de gece saatlerinde 6'ncı kattaki evinden iki bina arasındaki boşluğa düşen talihsiz kadın, ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de gece saatlerinde 6'ncı kattaki evinden iki bina arasındaki boşluğa düşen talihsiz kadın, ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 00: 30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), 6'ncı kattaki evinden henüz belirlenemeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa düştü. Hülya Karabul'un düştüğünü öğrenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ İKİ BİNA ARASINDAKİ DUVARI KIRARAK KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri bina boşluğuna düşen kadına ulaşmaya çalıştı. İki bina arasındaki boşluğun dar olması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina boşluğundaki duvarı da kırarak yerde cansız şekilde yatan Hülya Karabul'u düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası ağır şekilde yaralanan talihsiz kadının hayati fonksiyonlarını kaybettiği öğrenildi.

EŞİ VE AKRABALARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay sonrası Hülya Karabul'un eşi ve akrabaları boşluğa düşen kadının kurtarılması için bina önünde dakikalarca bekledi. Ekiplerin çalışması sonrası Hülya Karabul'un hayatını kaybettiğini öğrenen akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cansız bedeni bina boşluğundan çıkartılan kadın, cenaze aracına yüklenerek incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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